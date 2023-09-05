Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бен Воллес висміяв запланований візит Кім Чен Ина до Путіна: "І ось як це закінчується"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
598
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бен Воллес висміяв запланований візит Кім Чен Ина до Путіна: "І ось як це закінчується"

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес / Фото: Getty Images

Візит двох диктаторів може відбутися уже цього місяця.

Бен Воллес, ексміністр оборони Британії, висміяв російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про проблеми РФ з озброєнням і боєприпасами, через які Москва змушена просити Північну Корею про військову допомогу.

Про це Воллес написав у Twitter.

Висловлюючись про ймовірний візит лідера КНДР Кім Чен Ина до Владивостока для зустрічі з колегою-диктатором Володимиром Путіним, Воллес написав: "І ось як це закінчується, містере Путін...".

"Колись могутня Росія нишпорить у пошуках друзів і випрошує у Північної Кореї зброю 1960-х років", – додав він.

Додамо, що Росія шукає більше зброї для війни в Україні, тож північнокорейська делегація нещодавно прибула до Росії потягом, щоб спланувати візит диктатора КНДР Кім Чен Ина вже у вересні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
598
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація