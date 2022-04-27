Бенедикт Камбербетч про біженців з України, які житимуть у його будинку: "Наразі вони лікуються"

Британський актор Бенедикт Камбербетч активно підтримує українців.
Знаменитість у своєму будинку вирішив поселити біженців з України. Наразі ж він готується до зустрічі з українцями.
Про це він розповів виданню Sky News.
"Вони вибралися з України, я щодня стежу за їхнім пересуванням. На жаль, вони наразі лікуються. Сказати щось ще про це було б вторгненням у їхнє приватне життя. Я хочу дати їм деяку стабільність після того, що вони пережили", - поділився актор.
До слова, актор також повідомив, що допомагає й іншим біженцям з України. Так, він сплачує проживання українців у Великій Британії, які були вимушені покинути свої домівки через війну.
Нагадаємо, Бенедикт Камбербетч став учасником урядової програми Великої Британії з прийому біженців із України.
Програма, до якої приєднався актор, дозволяє представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадським групам пропонувати житло біженцям, які прибувають до Великої Британії, навіть якщо у них немає сімейних зв'язків.
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