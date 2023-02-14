Бен Годжес оцінив ймовірність запуску ракет РФ із Середземного моря

Малоймовірно, що Росія спробує запустити ракети по території України із Середземного моря, адже тоді вони мають пройти на Туреччиною та Грецією.

Таку думку ТСН.ua висловив генерал-лейтенант, колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

"Я дуже сумніваюся, що вони спробують це зробити. Бо, якщо це станеться, це пройде над Туреччиною, Грецією… І тому я був би вражений, якби вони зробили щось таке дурне. Тому що Туреччина, як ви знаєте, вже намагається бути якимось посередником. А це б унеможливило проявити терпіння щодо Росії з боку Туреччини", - сказав він.

Нагадаємо, що Росія має ракетоносії, зокрема для пуску "Калібрів", у Середземному морі. Але РФ не здійснює звідти масованих ракетних атак по України через позицію Туреччини. Протоки з Чорного до Середземного моря контролює країна, яка є членом НАТО.

Ракетні обстріли: коли очікувати новий удар і чому збільшилися інтервали між атаками – Юрій Ігнат

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