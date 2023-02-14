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Бен Годжес оцінив ймовірність запуску ракет РФ із Середземного моря

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Бен Годжес оцінив ймовірність запуску ракет РФ із Середземного моря

Фото: Associated Press

Росія має ракетоносії для пуску "Калібрів" у Середземному морі.

Малоймовірно, що Росія спробує запустити ракети по території України із Середземного моря, адже тоді вони мають пройти на Туреччиною та Грецією.

Таку думку ТСН.ua висловив генерал-лейтенант, колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

"Я дуже сумніваюся, що вони спробують це зробити. Бо, якщо це станеться, це пройде над Туреччиною, Грецією… І тому я був би вражений, якби вони зробили щось таке дурне. Тому що Туреччина, як ви знаєте, вже намагається бути якимось посередником. А це б унеможливило проявити терпіння щодо Росії з боку Туреччини", - сказав він.

Нагадаємо, що Росія має ракетоносії, зокрема для пуску "Калібрів", у Середземному морі. Але РФ не здійснює звідти масованих ракетних атак по України через позицію Туреччини. Протоки з Чорного до Середземного моря контролює країна, яка є членом НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
2254
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