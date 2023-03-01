Бербок: Путін не готовий вивести свої війська із України, його ціль - знищення країни

Після довгих поїздок до Москви усі країни цивілізованого світу нарешті зрозуміли, що Путін не прагне миру.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок впевнена, що російський президент-диктатор Володимир Путін не змінив свою ціль знищити Україну, а тому він не зацікавлений у мирних переговорах.

Про це вона сказала в інтерв’ю на телеканалі ARD.

Бербок зауважила, що тепер усі країни зрозуміли, що Путін не прагне миру і не збирається віддавати наказ своїм солдатам вийти із України.

"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну… Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати. Представники понад 140 країн неодноразово їздили до Москви, щоб дати зрозуміти російському президенту, що війна зашкодить усьому світу, але їхні надії на те, що путін зрозуміє, не виправдалися", - сказала вона.

Щодо так званого "мирного плану" Китаю, то Бербок підкреслила, що справжній мирний план було підтримано 140 державами в Нью-Йорку минулого тижня. Йдеться про українські пропозиції, представлені Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у НАТО вважають, що після року війни в Україні диктатор РФ Володимир Путін не прагне миру і не змінив свої плани захопити Україну. Тому, на думку генсека Альянсу, зараз увесь цивілізований світ з точки зору безпеки перебуває в критичному моменті.

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