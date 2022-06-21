Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Берегова оборони України нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі - розвідка Британії

Берегова оборони України нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі - розвідка Британії

Дата публікації
Перегляди
142
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Берегова оборони України нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі - розвідка Британії

В ніч проти 17 червня ВМС України вразили корабель "Васілій Бех" саме коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння і особовий склад ЧФ РФ.

Можливості української берегової оборони значною мірою нейтралізували здатність Росії встановити контроль над морем і розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря.  

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Це підірвало життєздатність початкового плану дій Росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, 17 червня 2022 року українські сили заявили про своє перше успішне застосування протикорабельних ракет Harpoon, наданих Заходом.

Метою атаки був російський військово-морський буксир "Васілій Бех", що доставляв озброєння і особовий склад на острів Зміїний.

Це останній із серії російських кораблів, включаючи крейсер "Москва", які були пошкоджені або знищені Україною під час війни.

"Знищення російського корабля під час місії з поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої окупаційні сили на острові Зміїний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря Військово-Морські Сили ЗС України 17 червня ракетами Harpoon уразили російській буксир "Васілій Бех" із ЗРК "ТОР" на борту. Буксир потрапив під удар під час транспортування на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. 

Читайте також:

Росія накопичує війська на Харківщині: про ситуацію в гарячих точках

Росія накопичує війська на Харківщині: про ситуацію в гарячих точках
Наступна публікація