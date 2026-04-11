Березень став найкривавішим місяцем в Україні за останні пів року — ООН

Безпілотники малої дальності стали найсмертоноснішою зброєю для цивільного населення України протягом минулого місяця.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кількість жертв від атак БПЛА поблизу лінії фронту продовжує зростати

Кількість жертв від атак БПЛА поблизу лінії фронту продовжує зростати / © Associated Press

У порівняні з лютим місяцем 2026 року, у березні кількість постраждалих серед цивільного населення України зросла на 49%, 211 людей загинули, а 1 206 осіб отримали поранення — це найвищий показник з липня 2025 року.

Про це йдеться у звіті ООН.

До слова, у липні 2025 року зафіксовано щонайменше 1 674 жертви серед цивільних осіб (286 загиблих та 1 388 поранених).

«Більшість смертей (61 загиблий та 448 поранених) спричинили російські атаки ракетами та дронами. Дронами малої дальності росіяни вбили 66 осіб і поранили ще 369 осіб», — йдеться у звіті.

За даними ООН, в перший квартал 2026 року в Україні загинули 556 осіб, а 2 731 особа отримала поранення. Ці показники на 20% перевищують дані за аналогічний період 2025 року.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ вдарила по Україні дронами. В Одесі та на Полтавщині є загиблі. Більше деталей про нічну атаку читайте у новині.

