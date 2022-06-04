"Бережіть себе заради них": Зеленська разом з батьками загиблих у війні дітей вшанували їхню пам’ять (фото)

"Бережіть себе заради них": Зеленська разом з батьками загиблих у війні дітей вшанували їхню пам’ять (фото)

У Києві 4 червня – в Міжнародний день дітей-безневинних жертв агресії – вшанували пам'ять маленьких українців, чиє життя забрала війна. Присутні розвісили на деревах дзвіночки, які символізують голоси вбитих дітей.

Участь у заході на території Національного заповідника "Софія Київська" взяли близькі загиблих дітей, перша леді Олена Зеленська та іноземні дипломати.

Про це повідомили на сайті президента України.

Через російську агресію в Україні 2022 року загинула вже 261 дитина. Зеленська оголосила хвилину мовчання за загиблими та звернулася до їхніх батьків і родичів.

"Сьогодні серед нас люди, які втратили найдорожче. Батьки. Мені бракує слів, щоб сказати, як я співчуваю. Усі слова зараз можуть бути банальними й зайвими. Дозвольте просто побути з вами, розділити цей біль. Ваші історії знає вся країна, і ви не самі. Ви маєте знати, що ви – важливі. Ви були найважливішими людьми для ваших дітей. Тож бережіть себе заради них. Вони б цього хотіли", – сказала дружина президента.

Вона також звернулася до іноземних дипломатів з закликом робити все, щоб в Україні не гинули діти: "Я впевнена, що світові це до снаги".

Міжнародний день дітей-безневинних жертв агресії заснувала Генасамблея ООН. Він відзначається щороку 4 червня. Україна приєдналася до відзначення цієї дати 2021 року.

Нагадаємо, у війні Росії проти України поранень зазнали 465 дітей.

Загиблий батько, мікроінсульт та 5 дітей: як виживають багатодітні родини під час війни

Читайте також: