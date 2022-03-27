"Беріть на себе відповідальність і не підтримуйте РФ": Подоляк розповів, чого Німеччина може навчитись у України

"Беріть на себе відповідальність і не підтримуйте РФ": Подоляк розповів, чого Німеччина може навчитись у України

Також політик закликав не міряти все в доларах чи євро.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чого Німеччина може навчитись в України.

"Подивіться на здатність Президента Зеленського відповідати на сучасні виклики. Хочете бути лідерами – беріть на себе відповідальність. Не завжди міряйте все в доларах чи євро. Я розумію історично вантаж на плечах Німеччини. Але беріть на себе відповідальність. І по- друге – не підтримуйте РФ. Це в історичному плані неперспективна справа", - розповів він в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Раніше Подоляк висловив переконання, що лише президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть вирішити питання окупованих Криму і Донбасу.

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