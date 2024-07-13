Беріть співвідношення один до трьох: військовий експерт розповів про втрати РФ та України

Втрати РФ убитими й пораненими сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України.

Кількість російських вояків, яких знищили ЗСУ, заявляється у 600 тисяч, а щодо втрат з боку України маємо брати співвідношення один до трьох.

Про це розповів військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій у етері "Еспресо".

"Щодо безповоротних втрат з нашого боку, беріть співвідношення один до трьох. І тут ви не дуже сильно будете помилятися. Якщо ми показуємо, що знищили 600 тисяч ворожого особового складу, то робіть це дуже просто через співвідношення один до трьох. На мою думку, це достатнє співвідношення на поточний час", – зауважив військовий експерт.

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Ігор Козій додав, що "під час проведення так званого контрнаступу, непідготовленого контрнаступу, і це генерал Залужний повинен прийняти, то ми повинні чітко зрозуміти, що наші втрати могли бути трошки більші".

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 13 липня склали 557 770 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1120 загарбників.

Втрати РФ убитими й пораненими сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

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