Берлін схиляється до того, щоб дозволити Україні бити по РФ німецькою зброєю – Politico

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступає за дозвіл Україні використовувати передане їй Заходом озброєння для ударів по російській території.

Про це написало Politico з посиланням на джерело, ознайомлене з позицією німецького уряду.

Зазначають, що Берлін схиляється до того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по РФ німецькою зброєю.

Отже, інформація Politico може свідчити про зміну позиції канцлера за останні дні. 26 травня він сказав, що проти ударів України західною зброєю по території Росії, щоб не було "великої війни". 28 травня Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, яку передає Німеччина, "у межах міжнародного права".

29 травня офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що оборонні дії України "не обмежуються власною територією, але їх можна поширювати й на територію агресора". Проте він наголосив, що не може розкрити "конфіденційні" домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї.

США й Німеччина публічно поки були проти використання силами оборони України західної зброї по території РФ.

Нагадаємо, очільник МЗС Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном.

Польська влада теж не обмежує Україну у застосуванні зброї, яку передає Варшава, для ударів по цілях на території Росії.

До того ж Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.

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