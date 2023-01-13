Берлін виключає передавання Україні танків Leopard без його згоди: "Це було б незаконно"

В Німеччині кажуть, що не отримували запитів від інших країн.

В німецькому уряді виключають постачання Україні бойових танків Leopard без згоди Берліна. Інакше це буде "незаконно".

Про це заявила представниця федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман, пише Handelsblatt.

"Це було б незаконно. Потрібна згода федерального уряду. Такі правила", - так вона відповіла на запитання, що означатиме передавання танків німецького виробництва ЗСУ.

За її словами, Бундестаг не очікує, що хтось вдасться до такого кроку: "Це не те, що нас турбує або чого ми боїмося. Я не думаю, що це взагалі реалістичне припущення".

Гоффман наголосила: Німеччина поки що не отримувала офіційних запитів від інших країн щодо постачання Leopard.

"Ми не говоримо "ні" передаванню Leopard Україні, тому що ми ще не отримали офіційного запиту з цього приводу", - сказала вона.

Танки Leopard для України

Президент Польщі Анжей Дуда оголосив, що передасть ЗСУ роту бойових танків Leopard. Він пообіцяв танкову роту, яка складається із 14 танків.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна також може відправити Leopard. Втім, має бути відповідна ініціатива на рівні Європи.

Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що позиція канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні танків Leopard залежить від президента США Джо Байдена. Також зустріч у Рамштайні може змінити позицію ФРН щодо постачання Україні сучасних танків.

Віцеканцлер Роберт Габек заявив, що Берлін не повинен заважати іншим країнам передавати танки Україні. За його словами, не можна допустити, аби Польща не передала ЗСУ танкову роту Leopard через заперечення уряду канцлера Олафа Шольца.

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