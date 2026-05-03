Берлінська: націоналізація Fire Point стане «пострілом собі у ногу»

Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська в ефірі Українська правда прокоментувала ситуацію навколо компанії Fire Point, можливі зловживання на старті її діяльності та ризики для оборонної індустрії у разі державного втручання.

За її словами, в галузі визнають, що на початковому етапі могли існувати суперечливі практики, однак нинішня роль компанії є критичною для обороноздатності країни.

«На ринку є думка, що на початку заснування компанії Fire Point був певний лобізм, і їм допомагали отримувати контракти. При цьому вироби Fire Point зараз активно знищують російську нафтопереробну галузь і не тільки, Deepstrike і Middlestrike — на мільярди. Fire Point — зараз компанія з найбільшою капіталізацією в Україні, залучено там тисячі людей. Думка про те, що компанію треба націоналізувати, в галузі вважається абсолютно хибною по кільком причинам. Держава поганий власник — це раз. Друге — відбудеться відтік кадрів з компанії. Третє — цей прецедент дасть те, що інвестори більше не будуть ходити в Україну, тому що це сигнал і для українських, і для іноземних інвесторів, що ти не можеш бути впевнений. Підсумовуючи, думка в галузі така, що, можливо, були якісь зловживання на старті роботи компанії, але зараз компанія успішна, і зараз компанія знищує об’єкти ворога на мільярди доларів. І націоналізувати її не потрібно. Що потрібно? Потрібно провести прозорий, зрозумілий аудит. Треба розуміння для суспільства, що відбувалося, як йшли ці переговори, і хто бенефіціари і так далі», — зазначила експертка.

Окремо Берлінська прокоментувала дискусію щодо можливого «перекосу» в оборонних закупівлях на користь deepstrike-рішень.

«Діпстрайки на той момент Україні були дуже потрібні, тому що було величезне вікно можливостей для перезавантаження російської протиповітряної оборони в час, коли росіяни не мали контрмір. От як свого часу ми по шахедах не мали контрмір і вони розбивали наші міста, так і з цими діпстрайками в той момент — росіяни не мали контрмір. Це велике вікно можливостей, бо ворог в якийсь час знаходить якісь контрміри, і ти вже можеш випускати в 10 разів більше дипстрайків, але результата не буде. Зараз ми „розвантажили“ російську ППО такою мірою, що в них вже закінчуються ракети для Панцирів», — наголосила вона.

Експертка також прямо виступила проти сценарію націоналізації, назвавши його шкідливим для держави та ринку.

«Загальна думка в галузі, що навіть якщо на початку були зловживання, якщо зараз знищити цю компанію, ми зробимо величезний мінус самим собі. Це постріл собі у ногу. Це не державницька позиція. Ми маємо Fire Point зараз розглядати як національне надбання. Подивіться на Укроборонпром, скільки вливалось державних коштів і скільки всього вливалось, і подивіться, де ті діпстрайки і де та балістика. Подивіться на АНТК Антонов і на співвідношення ціна/якість, який літак — значно гірший і при цьому дорожчий. Моя особиста думка, можливостей для компанії, яка хоче виробляти мідлстрайки, діпстрайки, що завгодно, багато — держава купить все», — наголосила Берлінська.

У ширшому контексті вона звернула увагу на стрімкий розвиток оборонної галузі та очікування від антикорупційних органів.

«Є галузь, яка розвинулась на „стероїдах“ за лічені роки, станом на 2026 рік. Для світа це диво, який технологічний ривок ми зробили. І тут питання: зараз є бюджет 90 мільярдів, і багато компаній за нього борються. Ми розуміємо, що одна з провідних компаній, яка виробляє Middlestrike і Deepstrike, можливо, на початку свого існування мала певні зловживання. Можливо, але я все ж таки хотіла б від НАБУ і САП подивитися реальні судові процеси і таке інше. Є величезна виробнича компанія на тисячі інженерів, і є Міндіч, який, можливо, був причетний до всіх цих процесів. Але Міндіч не інженер, а є Штілерман, який, на маю думку і на думку багатьох людей з галузі, зараз найкращий в Україні інженер, під керівництвом якого падбудовано таку кампанію», — підсумувала вона.

