Берлінський концерт на підтримку України українці назвали пропагандою і влаштували альтернативну акцію

На сцені концерту неодноразову звучало, що винен у війні лише Путін, а не росіяни.

За мир та солідарність з Україною - в багатьох європейських містах відбулись акції проти російської війни в Україні. Десятки тисяч людей вимагали зупинити та судити Путіна, а ще - миру для України. У Німеччині теж провели багатогодинний благодійний концерт просто неба. Щоправда, українська громада Берліна назвала концерт пропагандою і провела окрему акцію.

Про це йдеться в ТСН.

Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні щонайменше 15 тисяч людей. Тут проходить музичний марафон на підтримку України. Глядачі прийшли з українськими прапорами і плакатами проти війни.

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«Це гарна можливість показати свою солідарність і заявити, що ми не толеруємо того, що нині відбувається. Ми стоїмо тут за вас і показуємо, що ми про вас думаємо», - зазначають учасники.

«Кращий день» - цю пісню на сцені перед Бранденбурзькою брамою співає Наталія Кличко. Дружина київського мера переважно живе в Німеччині. Вона дякує німцям за підтримку. «Для мене як українки дуже важливо, що люди у всьому світі демонструють, що вони на боці України і за мир в Україні. Бо моя країна у вогні і моя країна бореться за весь світ і бореться за Європу», - зазначила вона.

На берлінському концерті за Україну багато німецьких зірок – скрипаль Девід Гаррет, співак і композитор Пітер Маффай, співачка Сара Коннор, або група Зільбермонд. Часто зірки вигукують у публіку, що війну проти України розв’язав Путін, а прості росіяни ні в чому не винні, те саме твердять і в німецькому уряді. Популярний в Європі співак Майкл Петрік Келлі пішов ще далі. Його виступу передує хвилина мовчання, яка розпочинається ударом у так званий «дзвін миру». Ударити в дзвона вивели дівчинку Варвару родом із України з жовто-блакитним прапором, та хлопчика Алексіса родом з Росії і з російським триколором. Показувати прапор країни, яка нині вбиває українців, на концерті за Україну для німців очевидно – не цинізм, а такий дуже своєрідний заклик до миру.

Тож українські організації у Берліні свій мітинг проводять окремо – з іншого боку Бранденбурзьких воріт. Там заявляли про відповідальність всіх росіян, про німецький бізнес, що досі працює в Росії, про потребу закрити над Україною небо і припинити купувати російські газ та нафту. Ці вимоги уже на німецькому концерті повторила і українська активістка, коли їй дали слово.

«Будь ласка, закрийте над Україною небо! Росія знищує нас ракетами, нам потрібні системи ПВО. Якщо ви вже самі не хочете воювати, дайте ж нам літаки МІГ! Ми вимагаємо ембарго російської нафти та газу, ми вимагаємо масштабні санкції. І будь ласка, припиніть боятися Путіна, не бійтеся його, а зупиніть», - закликає вона.

У Європі відбулися акції проти російської війни в Україні

Акції за мир відбулися в багатьох європейських містах. У Мадриді сотні людей пройшли вулицями маршем. На акцію підтримки зібралися в Барселоні, там вимагали посилити санкції проти Росії . У швейцарському Берні вимагали від керівництва країни закрити лазівки для російських бізнесменів і таким чином припинити фінансувати російську війну проти України. У Мілані акція проходила біля Арки миру, яку освітили жовто-синіми кольорами. Активісти розгорнули великий прапор України і голосно вигукували українською та італійською мовами «Слава Україні» та «Путін убивця». Звідколи Росія напала на Україну, у європейських містах чисельні акції на підтримку України проходять щонеділі.

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