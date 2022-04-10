Берлусконі заявив, що розчарований Путіним і заговорив про відповідальність за військові злочини

Раніше політики були в дружніх стосунках.

Дружба з Кремлем скінчилася - одіозний італійський політик Сільвіо Берлусконі після десятиліть приятельських стосунків з російським президентом заявив, що глибоко розчарований Путіним.

Про це йдеться в ТСН.

А діяння російської армії на території України колишній прем'єр Італії назвав - воєнним злочином.

Також читайте Підтримала анексію Криму і вторгнення на Донбас: на цих виборах Францію може очолити прихильниця Путіна

Все це він сказав під час виступу перед прихильниками своєї партії. Сільвіо Берлусконі відомий своєю дружбою з главою Кремля, він навіть відвідував окупований Крим. Нині ж Берлусконі вперше прокоментував війну в Україні. І заявив, що Путін має взяти на себе відповідальність за вторгнення перед світом .

«Я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом. Зіткнувшись з жахом масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших українських містах, справжніми військовими злочинами, Росія не може заперечувати свою відповідальність», - заявив він.

Кінець дружбі: одіозний італійський політик Берлусконі заявив, що розчарований Путіним

Читайте також:

Найбільше постраждали села, які розташовані довкола Макарова: вбивства тут людей фіксували камери

Щоп’ятий, із понад сотні поранених з вокзалу Краматорська, у важкому стані, у дітей ампутації рук і ніг

Місто Нестора Махна ворог прицільно знищує: у підвалах залишаються десятки людей