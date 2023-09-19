"Бермудський трикутник": Коваленко пояснив, як триває наступ ЗСУ на Запоріжжі

Збройні сили України можуть підвищити темпи свого наступу в напрямку Токмака в Запорізькій області.

Російська армія утримує оборону в районі Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате, використовуючи підрозділи, які були перекинуті зі сходу. Однак коли ці підрозділи будуть знищені чи ослаблені, їм буде важко продовжувати оборону.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Бермудський трикутник і навіть чорна діра Чорнобаївка - це дитячий белькіт у порівнянні із запорізьким трикутником Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате. Якщо вам здається, що там щось сповільнилося, то ви помиляєтеся. Всього кілька прикладів, чому саме так", - заявив експерт.

Як пояснив Коваленко, коли ЗСУ розгорнули на цій ділянці прорив першої лінії оборони на початку червня 2023 року, дуже швидко командування РФ стало спрямовувати на посилення оборони смуги забезпечення резерви з другої лінії оборони.

"По суті, ці резерви там і залишилися. В чорноземі", - додав він.

Коли ЗСУ розгорнули у другій лінії оборони дії щодо розширення плацдарму, формуючи умови для прориву, командування ворожої армії стало стягувати до Запорізької області, зони відповідальності групи військ "Схід", сили й засоби з інших плацдармів, зон відповідальності.

"Найяскравіший приклад - це перекидання з Луганської області, зони відповідальності ГВ "Захід" та ГВ "Центр" підрозділів 76-ї ДШД та 7-ї ДШД, зокрема 234-го та 237-го десантних полків. Перекинули їх сюди близько двох тижнів тому. СОУ припинилися і... І проковтнули ці підрозділи", - заявив Коваленко.

За два тижні був знищений не те щоб наступальний, оборонний потенціал перекинутих за сотні кілометрів боєздатних сил противника.

"Свіжатинку пережували і проковтнули, навіть не поперхнувшись. Тепер можна рухатись далі", - додав Коваленко.

Тим часом інший військовий оглядач пояснив, чому зараз особливо важливо відрізати противника від логістики.

Перерізання лінії Андріївка-Курдюмівка-Кліщіївка - пріоритетне завдання українських захисників у районі Бахмута, вважає військовий оглядач Денис Попович.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСУ идут! Как добраться до Горловки и Токмака | ПОПОВИЧ

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