Без батька залишилося троє дітей: на війні загинув юрист та письменник Василь Паламарчук

У чоловіка залишилися дружина та троє дітей.
У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув військовий, письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат".
Про це повідомили в Олешківській територіальній громаді.
"Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь ПАЛАМАРЧУК - коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей. Вічна пам’ять та шана Герою! Щирі співчуття рідним і близьким!", - йдеться у дописі.
Рідні та знайомі діляться щемливими спогадами про загиблого Героя. Зокрема, військовослужбовця, бойова медикиня Інна Короленко написала, що "Василь Паламарчук, "Адвокат", найкращий ротний, друг, талановитий юрист, батько, чоловік і людина".
"Я вас фотографувала тоді на честь дня народження, а тепер цей портрет ходить мережею з написом "світла памʼять", - додала вона.
Зауважимо, що Василь Паламарчук написав книгу "Військовий непотріб", де він розповів проо свій досвід служби в АТО протягом 2014-2015 років.
Учителька одного Олешківського опорного закладу освіти №4, Олена Каспірпевич розповіла про їхню останню розмову, яка була довгою і під час якої встигли поговорити про "різне".
"Він казав, що не кине своїх хлопців. Він захищав нас, Україну, свою сім'ю, своїх дітей до останнього. Він вірив в Україну, хоч і бачив увесь треш зсередини. Куме. Робитиму все, що від мене залежить, для твоєї сім'ї. Хочу вірить, ти в кращому світі", - написала Олена на сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, за даними ЗСУ, ситуація в районі Часового Яру Донецької області в залишається критично важкою, бої точаться на межі каналу "Сіверський Донець- Донбас".
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