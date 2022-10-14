Без батька залишилося 5 дітей: в Україні загинув ветеран армії США з позивним "Птах

На війні в Україні загинув американський доброволець, батько п'ятьох дітей Дейн Партрідж з позивним "Птах". Йому було 34 роки.

Про це пише The Washington Post.

Колишній піхотинець з Айдахо отримав важкі поранення на Луганщині під час російської атаки на його підрозділ.

Партридж, який служив піхотинцем в Іраку від 2007 до 2009 року, потрапив під танковий обстріл у районі Сєвєродонецька Луганської області 3 жовтня. Американець отримав тяжке поранення шиї і перебував у комі. За його життя протягом тижня боролися військові медики у шпиталі Запоріжжя.

Також читайте У війні в Україні загинули добровольці ще з чотирьох країн (фото)

Боєць помер 11 жовтня. Смерть американського військовослужбовця на Донбасі, як уточнює видання, підтвердив речник Держдепартаменту США, але ім'я загиблого не назвав.

Партрідж написав заповіт перед тим, як у квітні купити квиток до Польщі, де він записався до Інтернаціонального легіону. Його сестра, Дженні Коррі з Айдахо-Фоллз, сказала, що він відчув духовне покликання приєднатися до боротьби українців.

"Він відчував, що йому потрібно піти і боротися. Коли він пішов, це було емоційно важко для мене, тому що я просто знала у своєму серці, що це востаннє, коли я його бачу", – зізналась сестра загиблого героя.

Партрідж вирішив продовжувати боротьбу навіть після того, як цього літа був поранений. Його дружина та п’ятеро дітей — віком від 2 до 15 років — змогли попрощатися за допомогою відеодзвінка, поки він був у комі протягом останнього тижня.

"Його позивний був "Птах" — Дейн Партрідж, позивний "Птах". Тому, коли побачите птаха, подумайте про мого сина", — сказала його мати.

У США немає офіційних публічних даних про кількість американців, що воюють в Україні. Дейн Партрідж став п'ятим із офіційно підтверджених загиблих американських добровольців, які воювали в Інтернаціональному легіоні. Раніше повідомлялося, що Браян Янг та Люк Люцишин загинули у липні, Стівен Забельські – у травні та Віллі Кенсел – у квітні.

Інтернаціональний легіон

Про створення Інтернаціонального легіону президент Володимир Зеленський оголосив 27 лютого. Тоді він закликав іноземців приєднуватись до боротьби проти російського окупанта.

Указом Зеленського від 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

Речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру розповів, що у складі легіону – добровольці з 55 країн світу. Найбільше військових – зі США та Великої Британії.

У полоні терористів "ДНР" у липні помер громадянин Британії Пол Урі. В Інтернаціональному легіоні повідомили, що британець не брав участі у бойових діях, він був волонтером.

ТСН писав про Ольвіса, хлопця із латвійської глибинки, який ніколи не служив у армії, але після перших побачених у телевізорі жахів російської агресії, твердо вирішив їхати захищати Україну.