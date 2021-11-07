Без батька залишилося двоє дітей: на Донбасі загинув військовий зі Львівщини

Без батька залишилося двоє дітей: на Донбасі загинув військовий зі Львівщини

У загиблого героя залишились дружина, син, донька, мати, та батько.

Сьогодні, 7 листопада, в зоні ООС внаслідок ворожих обстрілів загинув головний сержант Віталій Павлисько з Львівщини.

Про це інформує Яворівська РДА, а також пресслужба 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

47-річний боєць загинув біля села Новозванівка. Віталій перебував на бойових позиціях. Саме в цей момент окупанти обстріляли українські позиції із 120 мм мінометів.

Коли головний сержант Павлисько разом із іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття, одна із мін розірвалася поряд із бійцями. Внаслідок цього Віталій отримав осколкове поранення, несумісне із життям.

"Віталій Павлисько проходив службу із самого початку російсько-української війни. Побратими згадують його як дуже сміливого, порядного, відповідального, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, гарного воїна та авторитетного армійця, який постійно проявляв розумну ініціативу та завжди був надійною підтримкою та опорою для своїх командирів та підлеглих", — розповіли у 24-й бригаді.

Боєць народився 29 листопада 1973 року. У загиблого героя залишились дружина, син, донька, мати, та батько.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 листопада, внаслідок обстрілу бойовиків загинув один боєць, ще двох поранено.

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