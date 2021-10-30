Без батька залишився 10-річний син: у Запоріжжі поховали загиблого на Донбасі воїна-танкіста

Без батька залишився 10-річний син: у Запоріжжі поховали загиблого на Донбасі воїна-танкіста

Віктор Рачугін загинув 27 жовтня під час прицільного обстрілу позицій біля селища Новотошківське Луганської області.

У Запоріжжі 30 жовтня провели в останню путь старшого солдата Віктора Рачугіна, військовослужбовця 17 окремої танкової бригади, який загинув 27 жовтня під час прицільного обстрілу позицій біля селища Новотошківське Луганської області.

Про це повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

"Без сина, брата, батька залишились мати, сестра та десятирічний син Єгор. Віктор народився і виріс у Запоріжжі, закінчив середню школу, набув спеціальну освіту, працював за фахом. У березні 2021 року уклав контракт щодо проходження військової служби у ЗСУ. Обіймав посаду старшого оператора відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17 окремої танкової бригади", - йдеться у повідомленні.

Церемонія прощання та чин похорону за бажанням родини відбулися на Алеї захисників України у парку Металургів.

Заступник командира 17 ОТБр з морально-психологічного забезпечення підполковник Юрій Коник передав рідним грамоту пошани від головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Валерія Залужного.

Поховали старшого солдата Рачугіна на цвинтарі Святого Миколая. Згідно з військовим ритуалом поховання присутні віддали останню шану Герою під звуки салюту та гімну України.

Зазначається, що у період з 2014 по 2021 рік Запорізька область втратила 125 військовослужбовців ЗСУ, які загинули, захищаючи недоторканість та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, на Донбасі зросла кількість обстрілів, протягом минулої доби п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.

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