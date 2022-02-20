Без батька залишився 14-річний син: стало відом ім'я другого загиблого на Донбасі

Кононенко був водієм мотопіхотної роти і потрапив під ворожий мінометний обстріл.
Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі 19 лютого загинув 34-річний боєць Денис Кононенко з Вінницької області.
Про це розповів голова Вінницької обласної держадміністрації Сергій Борзов.
За його словами, Кононенко був водієм мотопіхотної роти. Боєць вдень 19 лютого під час мінометного обстрілу отримав поранення, які виявились несумісні із життям.
У Тульчині у Дениса залишились батьки та син 2008 року народження.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілів окупаційних військ загинули двоє українських військових. Вчора президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції назвав ім'я першого загиблого бійця. Ним виявився розвідник Антон Сидоров. Військовий загинув 19 лютого під час обстрілу терористами РФ селища Миронівський. У захисника України залишилося троє маленьких дочок віком 1, 6 та 10 років.
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