Без червоних ліній: у Newsweek назвали п'ять варіантів розміщення військ НАТО в Україні

У Newsweek проаналізували, чи можуть війська НАТО опинитися на території України і чим у такому разі вони займатимуться.

Спроба президента Франції Еммануеля Макрона ввести французький контингент до України може виявитися першим доміно офіційної військової присутності НАТО в країні, яку роздирає війна.

Про це йдеться в матеріалі Newsweek.

Що могли б робити французькі війська в Україні

Ніколя Тенцер, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики і автор книги "Нотр Герр", розповів, що ініціатива Макрона "дуже щира".

За його словами, Макрон вважає, що позиції Німеччини і США недостатньо, тому французи повинні взяти на себе ініціативу.

"На мій погляд, він дуже чітко заявив, що більше не може бути червоних ліній. Зараз немає абсолютно ніякого табу", – каже Тенцер.

Ексспівробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак сказав Newsweek , що не очікує французьких військ на фронті.

"Зараз у французьких солдатів немає військового досвіду, я маю на увазі реальний досвід ведення сучасної війни. Але до цього етапу в них з'явиться досвід роботи зі справжніми траншеями, зі справжніми дронамі над головами, справжніми мінними полями, справжніми металевими їжаками, колючим дротом тощо", – каже експерт.

Бригади з ремонту озброєння, експертні радники та інший персонал матеріально-технічної підтримки будуть особливо корисні, додав Ступак.

"Але навчальні місії були б менш цінними. Чого б ви могли навчити українських військових, які воюють більше двох років", – відверто сказав експерт.

Де базуватимуться

"Я абсолютно впевнений, що французькі солдати, у разі їх розгортання, не братимуть участі в бойових діях. Швидше за все, французькі війська можуть бути розгорнуті в напружених прикордонних районах з Білоруссю та прокремлівським сепаратистським молдовським регіоном Придністров’я", – пояснив він.

На думку експерта, французькі солдати були б дуже корисні як прикордонники.

"У цьому випадку український генштаб міг би звільнити частину українських військових від лінії кордону і відправити їх на передову, а також частину техніки", – зазначив Ступак.

У лютому міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне запевнив, що будь-які розгорнуті в Україні французькі війська не будуть відправлені в зону бойових дій.

У Newsweek вважають, що розміщення військ Франції, або будь-якого іншого союзника НАТО на фронті ризикувало б прямою конфронтацією з російськими військами.

"Навіть у ключових містах поблизу фронту, таких як Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон та Одеса, небезпека російських артилерійських і ракетних ударів є постійною", – розмірковують автори статті.

Військовий експерт Ступак погодився, що дійсно ризик не буде виправданим: "Уявіть собі, що якась кількість французьких солдатів загинула. Що далі? Чи оголосить президент Франції війну Росії? Ні. Чи активують вони статтю 5? Ні. Чи пошле президент Макрон нову партію французьких солдатів замість загиблих? Ні".

Хто може приєднатися до сил Франції

Проте розміщення військ Франції може створити прецедент і полегшити іншим країнам наслідувати їхній приклад. "Це може бути перше доміно", – припустив Ступак.

Ніколя Тенцер вважає, що Париж навряд чи буде діяти самостійно. "Повинно бути чотири, п’ять або шість інших країн, які мають таку саму місію", – сказав він. Серед імовірних кандидатів Тенцер називає країни Балтії, Польщу, Чехію та, можливо, деякі скандинавські країни.

П'ять варіантів розвитку подій

Тенцер запропонував п'ять варіантів. Перший виконуватиме функції підтримки та консультування.

Другий буде офіційною місією, яка допоможе визначити цілі для британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow/SCALP і забезпечить технічне обслуговування ключової військової техніки, включно із західними винищувачами, які, як очікується, прибудуть цього року.

Третій буде більш ризикованим. "Якщо ми негайно не включимо Україну в НАТО, то у нас може бути НАТО в Україні.

"Якщо у нас будуть якісь війська НАТО в Україні, це буде способом стримування Росії. Тому що, звичайно, Росія не піде на ризик завдати удару по військах НАТО, тому що тоді з усіх країн ці війська можуть активувати статтю 5 НАТО. Це, безумовно, буде занадто небезпечний для Росії", – каже французький експерт.

За його словами, натівські війська прийдуть зі своїми власними протиракетними щитами, що буде дуже корисно для українського народу.

Четвертий: допомога в наступальних операціях, але без знаходження на лінії зіткнення. Йдеться про ракетні удари по силах РФ.

П'ятий і останній варіант, який, за словами Тензера, "наразі безумовно не є тим, що має на увазі Макрон, і, безсумнівно ж, він зараз неприйнятний" – це пряме залучення до бойових дій.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України. За його словами, відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

За інформацією видання Le Monde, Макрон припускав відправлення військ до Одеси найближчого року.

Глава МЗС Кулеба пояснив, що насправді передбачає ідея Макрона про відправлення військ до України.

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