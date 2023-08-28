Без цього деокупація Криму неможлива: полковник СБУ назвав умови для звільнення півострова

Звільнення Криму від окупантів неможливе без звільнення Херсонщини й Запорізької області.

Про це заявив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

За словами Костенка, Росія зробить "жест доброї волі" у Криму, але для цього повинні скластися обставини саме військовим шляхом.

"У Криму є політична путінська складова. Для них Крим є дуже важливим. Можна порівняти це з деокупацією Херсона. Херсон і Крим мали між собою дві важливі складові, які впливають на політичну й військову деокупацію", - зазначив Костенко.

За словами полковника СБУ, деокупація Криму неможлива без звільнення Херсонщини й Запорізької області.

Він додав, що Крим важливий для очільника Кремля. Внаслідок окупації Криму Путін утримався при владі, здобув популярність.

"Він зміг протиставити себе світу, показати, що він повертає землі. Херсон теж для Путіна був дуже важливий. Тому що по факту повномасштабного вторгнення в Україну, Херсон був єдиний обласний центр, який РФ спромоглась захопити. І це єдине, що можна було політично подати. Також правобережна місцевість була важлива для Путіна. Це просування на Миколаїв, Одесу, Молдову, відрізання від Чорного моря. Але Україна не дала цього зробити", - наголосив Костенко.

Він додав, що звільнивши Херсон, ЗСУ змусили Росію забути політичні лозунги.

"Тікаючи з Херсона, вони почали враховувати тільки військову складову. Якщо ми зробимо щось подібне в Криму - переб'ємо Кримській міст, заборонимо судноплавство в Чорному морі за допомогою дронів - камікадзе, знищимо пункти управління, склади зберігання. Коли Крим стане островом, тоді росіяни подумають, чи має сенс обороняти Крим, і як це їм робити", - додав Костенко.

Тим часом після знищення Чонгарського та Генічеського мостів у росіян залишиться лише один шлях – через Армянськ. Окупанти можуть опинитися в оточенні на Херсонщині, коли ЗСУ звільнятимуть лівобережжя області.

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