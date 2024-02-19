Без цього нам війну не виграти: майор ЗСУ Жорін розповів, якою має бути мобілізація

В Україні продовжують працювати над законопроєктом про мобілізацію. Вона є вкрай необхідною для того, щоб Збройні Сили України могли триматися, оборонятися й контратакувати ворога.

Про це сказав майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у коментарі 24 "Каналу". Водночас він зауважив, які важливі аспекти варто врахувати нардепам під час ухвалення закону про мобілізацію.

Мобілізація повинна бути постійною

На сьогодні мобілізація – це невід'ємна частина українського життя. Як зауважив Жорін, вона повинна бути постійною, адже військо має регулярно поповнюватись. Ворог застосовує на полі бою божевільні сили, навіть враховуючи всі маневри, сучасні технології тощо, без живої людини Україні цю війну не виграти.

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"Я вважаю, що насамперед дуже важливо зменшити призовний вік. Зняти відповідні обмеження з людей, які мають судимість. Також, на мою думку, на облік в обов'язковому порядку мають стати абсолютно всі чоловіки, щоб країна потім могла не ловити, а обирати, хто з цих чоловіків насправді потрібен на фронті, а хто має працювати на своїх цивільних професіях", – заявив заступник командира Третьої штурмової бригади.

Майор ЗСУ сподівається, що обставини й події, які відбулись в Авдіївці, нарешті дадуть всім відповідь на одне просте запитання – мобілізація це життєва необхідність. Вона торкнеться і стосуватиметься абсолютно всіх й без неї ніяк.

"Це комплекс великих заходів, який має починатись насправді навіть не з призову, не з обліку, а з підготовки цивільного населення до сучасних реалій – до війни з Росією. Без цього нам війну не виграти", – додав Жорін.

Як 3 ОШБр налагодила процес набору бійців

Заступник командира 3 ОШБр розповів, що більшість помилково вважає, що набір до бригади відбувається виключно завдяки рекрутинговому центру або білбордах по містах. Третя штурмова бригада дійсно розгорнула свою власну рекрутингову кампанію, однак також набирає солдатів з центрів комплектації та серед мобілізованих.

"Це неправда, що серед мобілізованих немає хороших кадрів. Дуже багато досвідчених й професійних бійців є серед мобілізаційного ресурсу й вони також виконують завдання в лавах 3-ої штурмової бригади", – зазначив він.

Жорін переконаний, що люди доєднуються до 3 ОШБр завдяки тому, що у бригаді працюють над рекрутингом, підготовкою і тим, щоб всередині підрозділу була справедливість та працював авторитет.

"Ми даємо людям відповіді на всі питання, навчаємо їх і готуємо до того, що на них чекає", – підсумував майор ЗСУ.

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