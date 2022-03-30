Без дозволу Путіна не повертали: строковиків із Петербурга, яких силоміць відправили до України, забрали назад до РФ

Без дозволу Путіна не повертали: строковиків із Петербурга, яких силоміць відправили до України, забрали назад до РФ

Жінка каже, що армійці РФ, яких кинули до України, залякані.

Двох солдат, яких російський диктатор Володимир Путін відправив воювати проти України, повернулися до РФ. Це змогло відбутися тільки за дозволу Путіна, до якого зверталася одна з матерів строковиків.

Про це повідомляє російська "Медуза".

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Йдеться про двох військових з російського Петербурга, які воювали за призовом. Зокрема, мати одного із строковиків, який вже повернувся до Петербурга, на початку березня звернулася до Путіна з проханням повернути солдатів термінової служби до частин, де вони повинні проходити службу за розподілом. Її 20-річного сина розподілили до військової частини під Москвою, але там його фізично не було.

За словами жінки, солдатів перекинули на кордон з Україною. У листі йшлося, що командування змушує солдатів-строковиків "до участі у спеціальній операції на території України та підписання контракту зі Збройними Силами Російської Федерації проти волі".

"Вони залякані... від розповідей волосся дибки встає", - казала жінка.

Як повідомила російська уповноважена з прав людини у Петербурзі Світлана Агапітова, загалом від початку війни до апарату уповноваженої міста надійшло 7 звернень: шість – від матерів, одне – від дружини військовослужбовця.

"У них повідомляється про факти недобровільного укладання контрактів про військову службу, про передбачуваний перетин призовниками кордону з Україною або про сприяння в отриманні інформації про військовослужбовця", — заявила Агапітова.

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