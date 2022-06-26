Без електрики і надії: у Маріуполі в зруйнованій багатоповерхівці досі живуть люди (відео)

Без електрики і надії: у Маріуполі в зруйнованій багатоповерхівці досі живуть люди (відео)

Тим часом росіяни по всіх пропагандистських каналах і пабліках показують, як "покращилась" життя в окупованому місті.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео зі зруйнованої квартири його будинку в одному з мікрорайонів розбомбленого окупантами міста. У напівзруйнованому будинку досі живуть люди.

Про це Андрющенко написав у Телеграм.

"Як живуть люди в реальності. Аби черговий раз окупанти не розповідали про "фейки української влади Маріуполя” - сьогодні відео від моїх сусідів по дому в Маріуполі на Лівобережжі", — зазначив він.

За словами радника мера, в цьому домі досі живуть люди — без електрики і надії на переселення.

"Живуть в тих квартирах і частині дому, яка залишилась ціла. І в цей час росіяни по всіх каналах і пабліках показують, як покращилась життя в місті. Ось воно — справжнє визволення і "покращення". Визволення від нормального життя", — підсумував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що окупанти знищили житло Андрія Бєднякова в Маріуполі.

Читайте також: