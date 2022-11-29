Без електроенергії та тепла: в ООН назвали "критичною" гуманітарну ситуацію на півдні України

Речник ООН наголосив, що продовження фінансування України є важливим, особливо в зимові місяці.

В ООН заявили, що ситуація в містах на півдні України, а саме в Миколаєві та Херсоні, залишається "критичною"

Про це пише CNN.

Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що координаторка гуманітарних питань Деніз Браун відвідала два південні міста на вихідних. Браун повідомила, що люди, які тікають з Херсона, їдуть до Миколаєва.

"Деякі пункти обігріву вже створено в Миколаєві. Гуманітарні працівники забезпечують необхідними матеріалами та генераторами, щоб ці місця працювали", – сказав Дюжаррік.

Утім і в Миколаєві майже чверть мільйона людей стикаються з відсутністю тепла, води та світла.

В ООН зазначили, що сподіваються за підтримки влади покрити основні потреби людей у Херсоні, якщо буде можливо підтримувати той самий рівень допомоги, що була спрямована протягом останніх двох тижнів.

"Однак ситуація з водою, опаленням та електрикою залишається жахливою, хоча подавання електроенергії поступово відновлюється", – сказав представник ООН.

Як зазначають в ООН, цього року донори надали 3,1 мільярда доларів гуманітарної допомоги, але Дюжаррік сказав, що продовження фінансування є важливим , особливо в зимові місяці.

"Ми стурбовані тяжким становищем цивільного населення в Україні, особливо з настанням зими. Працюємо над тим, щоб підтримати людей послугами та матеріалами, щоб переконатися, що вони можуть бути захищені та зігрітися", – сказав Дюжаррік.

Ситуація у Херсоні та Миколаєві

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив мешканців області про масштабні відключення світла.

У Миколаєві від 23 листопада також почали працювати "Пункти незламності". У разі тривалого аварійного відключення електроенергії у пунктах люди можуть підзарядити ґаджети, скористатися Інтернетом чи зігрітися.

У нещодавно звільненому Херсоні нарешті з'явилася електроенергія. Світло спочатку дають на критичну інфраструктуру міста, а далі — підключать побутових споживачів.

Через постійні російські обстріли з лікарень Херсона проводять евакуацію пацієнтів.

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