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Без грошей відмовляються воювати: у Росії на 200 тис. рублів "кинули" окупантів-добровольців 

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Без грошей відмовляються воювати: у Росії на 200 тис. рублів "кинули" окупантів-добровольців 

Фото: Associated Press

У Росії окупантів-добровольців "кинули" на 200 тис. рублів.

Військові комісаріати обіцяли потенційним загарбникам виплатити по 200 тис. рублів, але як завжди - збрехали. 

Про це повідомляє російське видання "Медуза". 

Окупантам у військових комісаріатах республіки Чувашія обіцяли виплатити одноразову "допомогу" по 200 тис. рублів за те, що вони добровільно погодились вбивати українців. Проте російська влада, як завжди, обманула загарбників.

Тепер 40 добровольців-окупантів з батальйону "Атал" звертаються до місцевої влади та заявляють, що якщо їм не виплатять грошей - вони відмовляться брати участь у бойових діях. 

© Медуза
Фото: Медуза

Нагадаємо, прикордонники повідомили, скільки росіян подалися на українську візу протягом місяця.

Також до України прибули німецькі РСЗВ MARS II

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