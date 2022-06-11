Без херсонських кавунів: на які ціни варто очікувати цього літа

Без херсонських кавунів: на які ціни варто очікувати цього літа

За даними експертів, дешевих кавунів цього року не буде.

Через тимчасову окупацію, зокрема південних територій росіянами, в Україні все ще є дефіцит деяких продуктів. Цього літа, окрім мелітопольської черешні, в Україні поменшає кавунів.

Через їхній дефіцит, цього року ціни на кавуни дешевими не будуть. Про це йдеться в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Як розповідає фермер Роман Дяжук, зараз первізники ставлять ціну 40-45 тис. гривень. Тобто доставка до Києва буде близько 2 гривень на кілограмі. Це без врахування собівартості баштанного, без упаковики, доставки до супермаркетів та інших витрат.

"Тобто дві гривні з копійками на кілограм становитиме вартість доставки кавуна" - говорить фермер.

За попередніми прогнозами, на початку продажів вартість кавунів становитиме близько 60 грн/кг. Ближче до кінця літа – 25 грн/кг.

Для порівняння, минулого року, вартість кавунів в середньому була 12 грн/кг.

Фермер Роман цього року засіяв баштанними 50 гектарів поля – значно більше, ніж минулого сезону. Хоча розуміє всі ризики через війну.

Підприємець також частково страхує своїх колег із Херсонищини, чий врожай тимчасово під котролем російських окупантів.

Щороку українці споживають 400 тис. тонн українських кавунів. 150 тис. із них припадало на врожай у Херсонській області. Сукупно ще 75 тис. тонн – на Донеччину, Луганщину, Миколаївщину та Запоріжжя.

Тож приблизно половина щорічного врожаю кавунів наразі під контролем окупантів, чи в зоні активних бойових дій.

Для задоволення попиту Україна буде змушена імпортувати кавуни з Туреччини, Азербайджану та Греції.

"Імпорт значною мірою залежитиме і від урожаю кавунів у світі в цьому році. Адже минулий рік був врожайний не тільки в Україні, а й в інших країнах світу і відповідно була велика пропозиція. Не виключено, що в цьому році і в світі зменшиться врожай через циклічність. Ціна недостатньо влаштовує і обсяги виробництва можуть бути меншими. Тоді зростуть ціни і в світі. Поки що можна придбати імпортний кавун в Україні за 60-70 грн/кг", - говорить заступник директора Інституту аграрної економіки НААН України Микола Пугачов.

До того ж імпортувати дешевше морем, якщо порти України і надалі будуть заблоковані – завозитимуть баштанні вантажівками. Така логістика високі та важкопрогнозовані ціни.

Нагадаємо, врожай в Україні може скоротитися на 40%, через війну втрачено 25% орних земель.

Читайте також: