Без креативу і методами війни з 1944 року: військовий аналітик підсумував, чому росіяни вже перейшли до плану "F"

Російські повітряні сили неорганізовані, погано підготовлені і не дуже добре оснащені, твердить експерт

Австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер в інтерв'ю Руслану Шаріпову для ТСН оцінив дії українців у війні з Росією і назвав прорахунки не лише росіян, а й "натівських" експертів.

- Чи могли б ви підсумувати ці 38 днів війни? Які у вас були очікування в перші дні війни, чи співпали ці очікування з реальністю? Що найбільше вас вразило в цій війні? І який проміжний підсумок?

- Дуже дякую за можливість говорити з українською аудиторію, дуже ціную таку можливість. Щодо підсумку 38 днів війни, то перші очікування були продиктовані доповідями НАТО. Усі очікували швидке падіння України, що Росія пройде усією країною десь за 3 дні, чи за 3 тижні. Бо ж росіяни прийшли з великими силами, дуже підготовлені. І репутація української армії була доволі слабка через численну кількість "натівських" доповідей і також від західної розвідки.

Що було найбільшим сюрпризом? Найбільшим сюрпризом для мене стала поразка російських повітряно-десантних сил в аеропорту Гостомеля - це перше. Друге - це те що дві російські армії з найвищою репутацією: перша гвардійська танкова армія та друга загальновійськова гвардійська армії де-факто розвалилися під час просування до Києва зі східного боку. Це теж стало одним з найбільших сюрпризів.

- Ви згадали західну розвідку. Вони провалили оцінку цієї ситуації і ми знаємо, що голову французької розвідки звільнили, бо він дав неправильну оцінку, як буде розвиватися війна. Але чому? Яка була головна причина цієї невдачі розвідок? Вони недооцінили українців і переоцінили росіян?

- Обидва варіанти. З одного боку вони недооцінили українців. Генерали думали щось на кшталт того, що якщо українці не діють як "натівські" війська, то вони діють неправильно. Це типова західна зверхність. Західні військові теоретики мають дуже мало реального військового досвіду. Вони вважають, що завжди роблять як найкраще. Вони вважають, що вони єдині, хто робить все правильно. І якщо українці не організовуються, не тренуються, не б'ються так, як вони того очікували, або як вони їм радили, то українці діють неправильно, що вони некомпетентні, корумповані і так далі.

Такий висновок робили і росіяни. Ми не повинні забувати, що росіяни дуже залежать від того, що їм скаже їхня розвідка про західну розвідку. І так вийшло що де-факто західна розвідка підтвердила очікування росіян, підтвердила російські ілюзії, що українці не битимуться, що українці не можуть битися, що вони некомпетентні і так далі... Усе це циркулювало по колу. Західні розвідки підтверджували російський ілюзії, путінські ілюзії.

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- Зараз циркулює інформація про те, що росіяни покидають Київську та Чернігівську області, йдуть з північних регіонів. Що відбувається, як ви думаєте?

- Російськими військами в Україні керує командування Західного воєнного округу та Південного воєнного округу. Засновуючись на досвіді своїх поразок вони зараз адаптують своє планування. Звичайно вони мають робити це з дозволу та в координації з Путіним, бо саме він говорить своє останнє слово і ухвалює рішення. План "А" був в тому, щоб скинути український уряд, захопити Київ і це все. Але цей план провалився. Потім вони переключилися на план "В", який полягав у тому, щоб оточити Київ просунутися до Миколаєва, Херсона і Одеси. І це не спрацювало. Все завершилося великими втратами російських повітряно-десантних сил 28 лютого та початком березня. Особливо у Вознесенську, але також на заході і на півночі Києва. Тоді вони переключилися до плану "С", який полягав в тому, щоб продовжити цю операцію з важкими механізованими силами і тут вони зазнали важких втрат. Потім був план "D, щоб взяти в облогу хоча б Київ і він теж провалився. Тоді був план "Е", щоб захопити Донецьку та Луганську області. Це був мінімалістичний план. Його ідея полягала в тому, щоб відвести війська другої армії з півночі і передислокувати їх до східної України. Це було десь близько 8-9 днів тому. І зараз вони приходять, я б так назвав, до плану "F", який з одного боку включає в себе попередній план, що означає захопити Луганську та Донецьку області плюс Маріуполь. Цей план також передбачає утримання Херсону. Вони намагатимуться захопити там якомога більше територій і утримувати південь та схід України під своїм контролем.

- Ви один з найкращих експертів військово-повітряного операцій, що можете сказати про досягнення Росією своїх цілей у повітрі, про ефективність російських повітряних сил?

- Річ у тім, що російські повітряні сили неорганізовані, погано підготовлені і не дуже добре оснащені. Ви повинні розуміти, що російські повітряні сили це тактичні сили і вони створені для того, щоб підтримувати наземні війська. Вони діють за 150 кілометрів уперед від лінії фронту, але не далі. І це те, що вони зараз роблять. Більшість часу їх Су-24 та Су-30 просто бомблять українську армію на землі. І ваші військові вам більше розкажуть наскільки це ефективно. Суть в тому, що Росія не може робити більше, ніж це. Щоб вражати цілі глибше за лінією фронту, мається на увазі південна, центральна та західна Україна. Для бомбардування тих територій Росія використовує "Іскандери", балістичні ракети, крилаті ракети. Ми маємо прийняти той факт, що російський стиль ведення війни абсолютно відрізняється від західного стилю ведення війни. Якби захід йшов війною до України, повітряні війська були б всюди, вони бомбили б все, що вони могли з повітря. У росіян не так. Вони роблять акцент на наземні війська. Їх повітряні сили - це лише підтримка наземним військам.

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- Якщо я зрозумів вас правильно, ефективність українських сухопутних військ відіграє ключову роль у цій війні?

- Безперечно так, український Генштаб знайшов спосіб розкидати ці війська і тримати їх під контролем. Їм забезпечили також чудову комунікацію, що дало змогу місцевим командувачем злагоджено працювати з невеликими групами. Ви можете бачити це на відео, де 5-6 армійців десь стріляють одним антитанковим комплексом, чи снайпер стріляє в росіян, біжить, сідає в машину, чи броньовик, міняє позицію і робить те саме знову. Отже виникає ситуація, коли один російський батальйон, тактична група, близько сотні машин просувається по дорозі і вони стикаються не з однією такою групою, а з 10, або 15, і вони оточують навколо, і стріляють по ним з різних позицій, і в різний час. Це означає, що росіяни не можуть розслабитися. Вони не можуть швидко просуватися, їм постійно треба вишукувати оці маленькі групи українських солдат. Досі вони направляли артилерійський вогонь батареї, щоб вразити 5-6 українських солдат, але це безумство. Це вимагає багато амуніції, а тоді виникає проблема із постачанням. Плюс російські сили не можуть виявляти такі маленькі групи армійців. Українські сили намагаються виграти час і простір, вони відходять, дозволяють Росії зайти далі, а потім завдають їм ударів. Через це росіяни втрачають 15-20 автівок завдяки удару українських сил і десятки військових гинуть. Саме це зламало російське просування на Київ. У Харкові те саме ми маємо.

Це дуже розумна тактика. Тобто українці створили дещо оригінальне. На заході цю тактику називають «високотехнологічним партизанством». Тому що українці використовують дуже просунуту зброю, але силами таких невеликих партизанських угруповань.

Проблема росіян - у відсутності креативності. Вони намагалися вирішити ці питання завдяки створенню тактично батальйонних груп, але вони направлені на експедицію проти слабкого опонента, а не проти сильного, як українці. Зараз я не бачу, що вони реагують достатньо швидко, щоб адаптуватися. Потрібно багато часу, щоб навчити їхні власні війська та командування, офіцерів. Це займає місяці, якщо не роки. Особливо враховуючи те, що вони були прив'язані до воєнної доктрини із традиційними методами війни з 1944 року, а це 70-75 років. Тож це не станеться у Росії за одну ніч. В них займе багато часу, щоб перелаштуватися.

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