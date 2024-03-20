"Без мобілізації у нас дуже малі шанси" – командир батальйону "Вовки Да Вінчі"

Командир окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов каже, що зараз на фронті головними проблемами є нестача людей, боєприпасів та є певні проблеми щодо командування.

Про це він розповів LIGA.net.

"У людях, у підході. Є проблеми в командуванні: як на рівні командирів батальйонів, так і на рівні командирів бригад. Багато проблем, про які я можу говорити – і ті, про які не можу і не буду. Можна проїхатись лінією фронту і запитати в людей, яка в нас перша, друга і третя лінії оборони. З цим, звичайно, є проблеми. Фортифікаційні споруди – перше, що ми маємо зараз робити, маємо готуватися до оборони, щоб не плакати наприкінці літа", - каже військовий.

Сергій Філімонов також наголошує, що навалу окупантів можна зупинити завдяки збільшенню чисельності ЗСУ – тобто проведення мобілізації.

"Без мобілізації хоча б 250 000 людей у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі мова не може йти. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька – теж", - резюмував він.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про мобілізацію можуть дозволити подавати в розшук ухилянтів.

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