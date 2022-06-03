Без нормального життя: Верещук закликала вчителів у захоплених районах не працювати на ворога

Без нормального життя: Верещук закликала вчителів у захоплених районах не працювати на ворога

Зараз опускається залізна завіса між цивілізацією та дикістю.

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала педагогів на тимчасово захоплених Росією територіях не співпрацювати з ворогом, - про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Менш ніж за три місяці розпочнеться новий навчальний рік. Для багатьох батьків і педагогів це час приймати рішення.

"Давайте чесно: на тимчасово окупованих територіях, до їх возз'єднання з Україною, нормального життя не буде. Окрім купи юридичних проблем, є ще одна - Україна буде воювати за свої землі: тому тимчасово окуповані території можуть бути зоною бойових дій. Тут ми маємо бути чесними один з одними", - додала вона.

Зараз опускається залізна завіса між цивілізацією та дикістю. Багато мешканців на тимчасово окупованих територіях зараз вирішують для себе: з якої сторони паркана вони хочуть опинитись: з цієї або з тієї.

Те, куди у вересні підуть вчитися діти, може буквально визначити долю: і дітей, і батьків.

Щодо педагогів, особливо молодих, то неправильне рішення зараз може назавжди зруйнувати професійне життя.

"Не працюйте на окупантів. Просто переїдьте на підконтрольну Уряду України територію. Робота тут вам знайдеться. Якщо будете працювати на окупантів, юридичної відповідальності, можливо, ви уникнете. Але, вашу кар’єру педагога на цьому буде завершено. Також, звертаюся до батьків з тимчасово окупованих територій: Не ведіть дітей вчитись в окупантські навчальні заклади. Переїжджайте на підконтрольну територію. Знаю, що важко. Розумію, без свого житла, без роботи, без друзів дуже важко. Але майбутнє тут з нами, а не там з ними. Трішки терпіння, і все налагодиться. Переживемо і це. Діти потім будуть вдячні", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір.

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