Кримський міст / © Вікіпедія

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Денис Штілерман, головний конструктор і співвласник компанії Fire Point, опублікував допис після повідомлень про нові удари по Кримському мосту.

У ньому він згадав двох загиблих друзів і колег.

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«Присвячуємо це памʼяті наших друзів і колег Андрія і Юрія, без яких це було б неможливо. R.I.P.», — написав Штілерман.

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Що відомо про атаку на Кримський міст

Нагадаємо, 16 листопада Кримський міст зазнав удару. Окупанти тимчасово перекрили автомобільний рух, через що утворилися затори приблизно з 2000 машин. У Керчі розгорнули оперативний штаб.

За повідомленнями пабліків, бойова частина дрона впала на арку судноплавного прольоту з боку Криму, спричинивши її деформацію.

Уночі 17 листопада поблизу мосту знову пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада повідомила про повторну атаку та перекрила рух.

Згодом з'явилася інформація про обвал арки автомобільної частини мосту у воду. Масштаби пошкоджень та можливість подальшої експлуатації переправи уточнюються.

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