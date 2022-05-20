Без обмежень на види: голова розвідки Буданов назвав зброю, необхідну Україні для наступу

Без обмежень на види: голова розвідки Буданов назвав зброю, необхідну Україні для наступу

Голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що для подальшого наступу необхідно більше озброєння. При цьому він пояснив, чому не повинно бути жодних обмежень на види зброї.

Росія у війні проти України застосувала вже весь спектр своєї зброї, окрім ядерної.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю The New York Times.

За словами голови ГУР Міноборони, для наступу Україна потребує ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберну артилерію та ударну авіацію.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, – від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив Буданов.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США остаточно затвердив військову та гуманітарну допомогу Україні на суму 40 млрд дол. Половина з цих грошей піде на озброєння.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен схвалив надання Україні додаткових американських озброєнь, спорядження та матеріалів на 100 млн дол.

А президент США Джо Байден анонсував ще один додатковий пакет допомоги Україні. Так, США передадуть додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яка вже ефективно використовується ЗСУ.

США таки надасть Україні 40 млрд доларів – Сенат встиг проголосувати

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