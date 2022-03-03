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Без обмежень на використання: Рада схвалила законопроєкт про цивільну зброю

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Без обмежень на використання: Рада схвалила законопроєкт про цивільну зброю

Служба безпеки України

Зброю потрібно буде здати після завершення воєнного стану.

Верховна Рада України ухвалила 14 законів та одну постанову, зокрема депутати підтримали законопроєкт №7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".

Текст законопроєкту на сайті парламенту наразі відсутній. За інформацією журналістів, законопроєкт передбачає, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства можуть брати участь в обороні держави та отримувати вогнепальну зброю.

Ті, хто отримали зброю, не нестимуть відповідальності за її застосування проти російських окупантів.

Проте, коли завершиться воєнний стан, тоді зброю та невикористані боєприпаси потрібно повернути до полції не пізніше, ніж через 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
 
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