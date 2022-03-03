Без обмежень на використання: Рада схвалила законопроєкт про цивільну зброю

Без обмежень на використання: Рада схвалила законопроєкт про цивільну зброю

Зброю потрібно буде здати після завершення воєнного стану.

Верховна Рада України ухвалила 14 законів та одну постанову, зокрема депутати підтримали законопроєкт №7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".

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Текст законопроєкту на сайті парламенту наразі відсутній. За інформацією журналістів, законопроєкт передбачає, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства можуть брати участь в обороні держави та отримувати вогнепальну зброю.

Ті, хто отримали зброю, не нестимуть відповідальності за її застосування проти російських окупантів.

Проте, коли завершиться воєнний стан, тоді зброю та невикористані боєприпаси потрібно повернути до полції не пізніше, ніж через 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.