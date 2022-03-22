БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прибрав літеру Z з логотипу: "Не хочемо асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прибрав літеру Z з логотипу: "Не хочемо асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу"

Тепер назва колективу пишеться так – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Відомий український рокгурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ через війну Росії проти України вирішив змінити свій логотип.

Так, музиканти прибрали літеру Z. Саме її використовують російські окупанти для позначення своєї техніки.

Тож тепер назва колективу пишеться так – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Про це знаменитості повідомили на офіційній сторінці в Instagram.

instagram.com/bezobmezhen

"Було красиво, але стало ще краще! Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу і наших людей", – повідомили артисти.

У відповідь фанати написали у коментарях, що поважають рішення кумирів.

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