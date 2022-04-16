Без паніки: у Павлоградському районі знищили рештки бойової ракети “Точка-У”

Без паніки: у Павлоградському районі знищили рештки бойової ракети “Точка-У”

Знищили фахівці її недалеко від сіл Богданівка та Богуслав.

У Павлоградському районі вдень 16 квітня піротехніки знищили залишки бойової ракети "Точка-У".

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, група піротехніків виїхала на місце, де впали рештки бойової ракети, випущеної російськими окупантами. Знищили фахівці її недалеко від сіл Богданівка та Богуслав.

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“Просимо громадян зберігати спокій. Підриви по знищенню залишків боєприпасів є контрольованими і не загрожують оточуючим”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по птахофабриці.

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