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Без паніки: у Павлоградському районі знищили рештки бойової ракети “Точка-У”

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Без паніки: у Павлоградському районі знищили рештки бойової ракети “Точка-У”

Фото: mil.ru

Знищили фахівці її недалеко від сіл Богданівка та Богуслав.

У Павлоградському районі вдень 16 квітня піротехніки знищили залишки бойової ракети "Точка-У".

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, група піротехніків виїхала на місце, де впали рештки бойової ракети, випущеної російськими окупантами. Знищили фахівці її недалеко від сіл Богданівка та Богуслав.

“Просимо громадян зберігати спокій. Підриви по знищенню залишків боєприпасів є контрольованими і не загрожують оточуючим”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по птахофабриці.

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