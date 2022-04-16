Без паніки: у Павлоградському районі знищили рештки бойової ракети “Точка-У”

Знищили фахівці її недалеко від сіл Богданівка та Богуслав.
У Павлоградському районі вдень 16 квітня піротехніки знищили залишки бойової ракети "Точка-У".
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, група піротехніків виїхала на місце, де впали рештки бойової ракети, випущеної російськими окупантами. Знищили фахівці її недалеко від сіл Богданівка та Богуслав.
“Просимо громадян зберігати спокій. Підриви по знищенню залишків боєприпасів є контрольованими і не загрожують оточуючим”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по птахофабриці.
Читайте також:
- "Навіщо я буду зустрічатися?" – Зеленський розповів, як Росія намагається посилити позицію на переговорах
- Андрій Макаревич поміркував, чому Путін так ненавидить Україну
- У Харкові показали наслідки авіаудару по адінбудівлі, де постраждали 18 людей