"Без перемоги над Росією вступ України до НАТО не матиме значення" - Столтенберг

НАТО розглядає, як може розвивати з Україною політичні відносини.

У НАТО вважають, що без перемоги над Росією вступ України до НАТО не матиме значення.

Про заявив генсек НАТО Єн Столтеберг, пише The Guardian.

Він каже, що в НАТО зосередилися на тому, аби зберегти суверенітет України.

"Тож першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є підтримка та подальше посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України", - сказав генсек.

За його словами, НАТО також розглядає, як може розвивати з Україною політичні відносини, аби розширити роботу над більш довгостроковими реформами. Столтенберг підкреслив, що для альянсу важливо продемонструвати, що "двері залишаються відкритими".

Нагадаємо, Данія отримала від НАТО завдання створити важку піхотну бригаду, але поки цей процес затримується через те, що країна передала Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.