"Без підтримки росіян Путін би не вів війну": у Польщі пояснили необхідність "візового бану" для громадян РФ

Війна, яку розпочала в Україні Росія, активно підтримується самими росіянами, які воюють проти нашої держави і повинні відповідати за це.

Якби диктатор Путін не мав підтримки свого суспільства, він, напевно, не розпочав і не вів би війну в Україні.

Про це заявив віцеміністр закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє Польське радіо.

"Це не війна Путіна, тому що не Путін веде цю війну, росіяни воюють у цій війні. Якщо їхні родини цього не розуміють, якщо їхні рідні не можуть зрозуміти, що відбувається в Україні, я думаю, що вони теж повинні за це нести відповідальність. Тому що якби Путін не мав підтримки свого суспільства, він, напевно, не вів би війни. Всупереч усьому, він чутливий до того, як його політику оцінюють самі росіяни", - сказав Вавжик, говорячи про візові обмеження для росіян.

Також читайте Візові санкції для росіян: чому це важливо і які європейські посадовці не підтримують обмеження

На його думку, попри те, що росіяни є учасниками війни проти України і повинні відповідати за це, Євросоюз навряд чи погодиться на припинення видавання віз усім громадянам РФ. Проте ці обмеження підтримує Польща.

Нагадаємо, у парламенті Чехії виступили проти відкриття шенгенських віз росіянам.

Раніше повідомлялося, що Литва розгляне інший варіант, якщо ЄС не домовиться про заборону віз для росіян.

Читайте також: