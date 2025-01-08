Без "подарунків" не залишили: українські воїни "привітали" окупантів зі святами на Торецькому напрямку

Наші бійці "привітали" окупантів зі святами на Торецькому напрямку. Ударні дрони відшукали ворожу піхоту, техніку й озброєння армії РФ, щоб доставити "подарунки", на які вони заслужили.

Про це пише "Азов".

"Бійці батальйону безпілотних систем гарантують: жоден росіянин не буде обділений в цю святкову пору року. Ударні дрони знайдуть ворожу піхоту, техніку і озброєння вдень і вночі", – йдеться у повідомленні.

На відео – добірка уражень від ББС 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" біля Нью-Йорку.

Українські воїни підготували "подарунки" для окупантів на Торецькому напрямку

Раніше бійці "Хартії" показали ефектну роботу по ворогові. Оператори дронів знаходять окремий підхід для кожного окупанта.

Читайте також: