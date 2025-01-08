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Без "подарунків" не залишили: українські воїни "привітали" окупантів зі святами на Торецькому напрямку

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Без "подарунків" не залишили: українські воїни "привітали" окупантів зі святами на Торецькому напрямку

"Азов"/ Ілюстративне фото

Маємо надію, що противник тішиться таким "сюрпризам".

Наші бійці "привітали" окупантів зі святами на Торецькому напрямку. Ударні дрони відшукали ворожу піхоту, техніку й озброєння армії РФ, щоб доставити "подарунки", на які вони заслужили.

Про це пише "Азов".

"Бійці батальйону безпілотних систем гарантують: жоден росіянин не буде обділений в цю святкову пору року. Ударні дрони знайдуть ворожу піхоту, техніку і озброєння вдень і вночі", – йдеться у повідомленні.

На відео – добірка уражень від ББС 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" біля Нью-Йорку.

Українські воїни підготували "подарунки" для окупантів на Торецькому напрямку

Українські воїни підготували "подарунки" для окупантів на Торецькому напрямку

Раніше бійці "Хартії" показали ефектну роботу по ворогові. Оператори дронів знаходять окремий підхід для кожного окупанта.

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