Без посилення західної допомоги на два міста на Донеччині чекає доля Бахмута та Авдіївки – The Times

Окупаційні війська Росії зуміли посилити наступ у Донецькій області та намагаються досягти нових успіхів, використовуючи затримку допомоги Україні з боку Заходу. Курахове та Покровськ опинилися на лінії фронту і можуть повторити долю Авдіївки та Бахмута.

Про це пише The Times.

"Росія впевнено просувається на Донеччині, але її успіхи вимірюються тепер метрами, а не кілометрами. Однак жителі Курахове та Покровська стурбовані тим, що незабаром вони можуть розділити долю прилеглих міст, таких як Часів Яр, Авдіївка та Бахмут, які були спалені дощенту окупантами. Обидва міста є важливими транспортними та логістичними вузлами, і їхнє захоплення наблизить війська РФ до їхньої мети – окупації всієї Донетчини", - пишуть журналісти.

Збройним силам України поки що вдається запобігти масштабному прориву російських військ у регіоні. Але західна зброя не може вирішити всі проблеми України на полі бою: армія зазнає браку кадрів, а її війська на фронті виснажені.

The Times наводить слова майора ЗСУ Івана Скуратовського, який песимістично оцінює довгострокові перспективи України, якщо Захід не активізує свою участь у війні.

"Нам зараз потрібна колосальна допомога. Я не розумію, на що чекає Організація Об'єднаних Націй. Чому вона не вводить миротворчий контингент? Якщо цей контингент буде атакований російськими військами, тоді слід направити війська НАТО. Французькі, німецькі, будь-які. Я розумію, що ніхто не хоче воювати за чужі землі, але світ має бути далекогляднішим у цьому питанні. Росія не зупиниться, поки її не змусять", - сказав військовий.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ відновили позиції біля Харкова.

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