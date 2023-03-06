"Без поспішних висновків": у Повітряних силах розповіли, чи дійсно у росіян закінчується озброєння

Росія може шукати треті країни, щоб закуповувати снаряди, дрони чи ракети.

Російські окупанти дедалі частіше скаржаться на "снарядний голод" і брак боєприпасів, тому Москва всіляко намагатиметься отримати якомога більше озброєння для ведення війни проти України.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

"Росія буде все робити, можливо, шукати треті країни для того, щоб закуповувати як снаряди, так і безпілотники, ракети", - сказав речник.

Говорячи про ймовірні залишки у росіян ракет і безпілотників, Ігнат сказав, що "не потрібно робити поспішних висновків" стосовно того, це озброєння може закінчуватися в РФ.

"Всім хочеться вірити в те, що вони закінчуються. Але не потрібно робити поспішних висновків. Росія буде робити все для того, щоб отримувати якомога більше озброєння у війні проти України", - додав спікер.

Ігнат наголосив, що натомість Україна має посилювати свою оборону - як протиракетну, так і проти дронів, а також шукати якомога більше джерел надання Києву допомоги.

Нагадаємо, британські розвідники повідомили, що наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. Із озброєннях у них була лише "вогнепальна зброя" та лопати".

Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман заявляв, що Путін та його оточення не здатні перелаштувати російську економіку під потреби війни. На його думку, для того, щоб вести війну такого масштабу, економіка країни-агресорки повинна бути тотально мілітаризованою. Тож зараз у РФ справи з економікою тільки погіршуються і жодних іноземних інвестицій не очікується.

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