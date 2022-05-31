Без співаків, які підтримують війну: депутати пропонують заборонити російську музику

У парламенті зареєстровано законопроєкт про заборону в Україні музики російських виконавців, які підтримують війну.

Депутати зареєстрували законопроєкт щодо обмеження публічного використання музичного продукту Росії та заборони гастролювання певних російських виконавців, за винятком тих, хто входить до переліку музичних виконавців, які засуджують агресію РФ проти України.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт ініціювали 10 народних депутатів з різних фракцій та груп, зокрема, "Слуги народу" та "Європейської Солідарності".

Також у законопроєкті пропонують:

збільшити до 40% частку пісень державною мовою під час здійснення радіомовлення;

збільшити до 75% добового обсягу ведення передач, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою;

заборонити проведення гастролей, учасниками яких є співаки, які є громадянами держави-агресора (крім тих, що є в переліку);

заборонити відтворювати в автобусах музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передавання звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а от на весь салон — лише під час нерегулярних перевезень і за згодою всіх пасажирів), а також заборонити відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

Якщо комітет підтримає документ, його винесуть на розгляд під час засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, поки Таїсія Повалій підтримує Росію, її син закликає зупинити війну в Україні.

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