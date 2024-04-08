Без світла майже 400 населених пунктів: де знеструмлення через обстріли росіян

Станом на ранок 8 квітня знеструмлено 398 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що протягом доби росіяни пошкодили енергооб’єкти "Укренерго" в дніпровському та східному регіонах.

"Вночі через атаку російських ракет та БПЛА в дніпровському регіоні пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго", та дві високовольтні повітряні лінії. Знеструмлення споживачів не було. Вчора на сході, в одному з прифронтових районів, через артобстріл було знеструмлено високовольтну підстанцію "Укренерго" 330 кВ", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині у понеділок від 06:00 діють графіки погодинних відключень. Також продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

"Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово. В східному регіоні на одній з підстанцій ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу частину обладнання, пошкодженого при обстрілах", - додали в компанії.

Раніше Financial Times написало, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ. Деякі зі станцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Від 22 до 29 березня росіяни обстріляли сім українських теплоелектростанцій – усі в інших регіонах, крім Києва, який має одну з найкращих ППО у країні. Російські ракети також влучили у дві гідроелектростанції.

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