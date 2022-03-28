Без світла, води та ліків: оперативна ситуація у районах Херсонської області

Без світла, води та ліків: оперативна ситуація у районах Херсонської області

У 52 населених пунктах на Херсонщині немає світла і води.

У 52 населених пунктах на Херсонщині немає світла і води, без газу залишаються близько 6 тисяч жителів.

Оперативну інформацію по Херсонській області станом на 28 березня 2022 року на сторінці у Facebook опублікувала Херсонська обласна державна адміністрація.

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У повідомленні йдеться про те, що відновити електропостачання у населених пунктах на півночі області неможливо через присутність великої кількості військ РФ.

У Білозерському районі газопостачання відсутнє у селах Правдине, Посад-Покровське, Таврійськ, Олександрівка Станіславської територіальної громади, Нова Зоря.

У Станіславі немає світла та води, пошкоджені 10 будинків, в Олександрівці – зруйновані 25 будівель. У Музиківці, Висунцях і Мирошниківці відновлено електропостачання, немає світла у Загорянівці та Східному. У Чорнобаївці електрику відновили, села громади поки живуть без світла.

Практично всі громади району відчувають нестачу ліків, особливо гостро потребують люди з хронічними хворобами.

У Бериславському районі населенні пункти Високопільської, Милівської, Тягинської, Борозенської, Калинівської та Кочубеївської територіальних громад окуповані військами РФ. У всіх громадах немає постачання ліків. З Борозенською ТГ немає зв’язку, ситуація напружена. У Великоолександрівській ТГ через обстріли загинув 14-річний хлопчик, є поранені, військові РФ мінують та підривають мости. В Іванівці Високопільської ТГ багато зруйнованих будинків. У Кочубеївській ТГ немає світла. У Нововоронцовці та населених пунктах громади відсутнє електропостачання. У Любимівці немає газу та зруйновані 12 будинків.

У Генічеському районі Іванівська, Нижньосірогозька та Новотроїцька громади налагодили забезпечення жителів необхідним, немає підвозу медикаментів та скрапленого газу. Через відставку влади інформації по Генічеській територіальній громаді немає.

У всіх територіальних громадах Скадовського району влада працює в штатному режимі, зв'язок - з перебоями, критична ситуація з медикаментами.

У Каховському районі гостро не вистачає медикаментів, дитячого харчування, пально-мастильних матеріалів.

Раніше стало відомо, що в населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів.

В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої “гуманітарної допомоги” серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.