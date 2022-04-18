Без світла, води, тепла та з трьома крихітними дітьми: мати-одиначка розповіла, як виживала в окупованій Бучі

Без світла, води, тепла та з трьома крихітними дітьми: мати-одиначка розповіла, як виживала в окупованій Бучі

Жінка не змогла поїхати з міста.

На початку лютого російські окупанти вороже вторглися в Бучу Київської області та чинили там звірства. Пані Леся, яка жила в окупованому місті, розповіла, як вони з родиною виживали.

Про це передає кореспондент ТСН.

Пані Леся розповіла, що не змогла вчасно покинути місто. У неї на руках три маленькі дитини: 2-річний син та дві 4-місячні донечки. Також жителька Бучі доглядає за мамою-інвалідом. Тож коли російські окупанти прийшли до міста, паны Леся з сім'єю не змогла звідти поїхати.

Пані Леся з дітьми та мамою / скріншот з відео

"Ми не змогли виїхати, бо в мене троє маленьких дітей та мама-інвалід, а я одна. І ба більше коли почалися вже ось ці всі бомбардування, нас тут оточили, до переїзду неможливо було підійти, тому що розстрілювали на переїзді людей. Звичайно, ми залишилися вдома", - поділилася моторошними подробицями пані Леся.

Жителька Бучі пригадує, коли в місті велися активні бойові дії, то стіни і вікна тут двигтіли і в день, і в ніч. У сотні метрів від будинку Лесі є новий квартал і електростанція. Від снарядів та куль там немає живого місця. Бувало й таке, що стріляли просто із їхнього двору. Навіть 2-річний син, який раніше не говорив ані слова, навився казати: "Ховайся, стріляють".

Зруйнований новий квартал у Бучі / скріншот з відео

Людей у Бучі залишилося не багато. Тому пані Лесю знали всі місцеві та допомагали їй. Вони її ставили першою у черзі на воду, таємно розводили вогонь за гаражами, аби приготувати їжу, носили дитячі речі, підгузки.

"Лесі допомагали як могли. Палили вогнище - допомагали, носили воду, чайники, підгузки, дитячу суміш", - пригадав місцевий житель.

Жителі Бучі так готують їжу / скріншот з відео

Інтернету чи мобільної зв'язку у місті не було, місцевих не мали змоги дізнатися новини. Та бучанці, і зокрема сама Леся, - у перемозі українського війська не сумнівалися ні на мить.

"Я не те, що вірила, я просто знала. І коли я почула що російських немає - Боже, ми тут усі обіймалися-цілувалися, ми не вірили", - зізнається пані Леся.

Пані Леся з дітьми / скріншот з відео

До слова, хоч у Бучі поки досі немає світла, по воду доводиться ходити до криниці, чотиримісячних дівчаток протирати вологими серветками - родина бучанців майже щаслива. Бо нині тихо, без пострілів, вони живі, і всі разом.

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