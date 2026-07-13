Без світла, води та зв’язку: в окупованому Криму п’яту добу триває масштабний блекаут

Блекаут у Криму

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У тимчасово окупованому Криму посилюються проблеми з електрикою. Причиною масштабних відключень електроенергії стали активні удари Сил оборони України по місцевих енергооб’єктах, завдані протягом липня. Перебої зі світлом наклалися на дефіцит палива.

Про це пише Крим.Реалії.

У Криму масштабні відключення світла: що розповідають місцеві

Перші системні проблеми з електропостачанням почалися наприкінці червня. Окремі регіони залишаються без світла протягом кількох днів поспіль, при цьому чітких графіків відключень світла у Криму фактично немає. На півострові триває режим «надзвичайної ситуації».

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Українське військове командування підтверджує, що системне ураження кримських енерговузлів є частиною операції з ізоляції півострова та перерізання шляхів постачання російських військ на півдні України.

З початку липня Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження десятків критичних об’єктів. Зокрема, 8 липня командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» повідомив про успішну атаку на ключову точку прийому електроенергії через енергоміст «Кубань-Крим».

Загалом у період з 1 по 8 липня Сили безпілотних систем підпалили 50 енерговузлів у Криму та на окупованій частині південних областей, зокрема, підстанції «Севастопольська» та «Широке».

Російська окупаційна влада у публічних заявах уникає згадок про військові удари, а кризу з електроенергією пояснює «технологічними порушеннями в мережі».

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У багатьох населених пунктах Криму зникають світло, вода, мобільний зв’язок та інтернет.

Найскладніша ситуація спостерігається на півночі Криму. Жителі Армянська та Красноперекопська повідомляють про відсутність електрики до шести діб поспіль:

«Місто Красноперекопськ, ювілейна п’ята доба без електропостачання. Приєднуюсь до подяки місцевій та регіональній владі за своєчасне оповіщення громадян про відновлення подачі електроенергії, яка, до слова, повністю відсутня. Одразу виникає питання: північний Крим до чогось готують?» — пише Вікторія Некрасова на сторінці російського глави Криму Сергія Аксьонова у «Вконтакте».

Аналогічна ситуація склалася у селах Джанкойського району:

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«У нас, жителів села Островського, немає п’яту добу води, немає п’яту добу світла. У нас живуть багатодітні сім’ї, літні люди, у людей птиця, худоба. Приїжджав водовоз, але відрами води не натаскаєш, щоб задовольнити всі потреби», — пишуть у місцевих групах.

Окупаційна адміністрація Ялти запровадила «режим суворої економії»: у місті вимкнули підсвічування будівель, рекламні конструкції, наполовину скоротили вуличне освітлення, вимкнули ліфти у багатоповерхівках та обмежили використання кондиціонерів.

«Розумію, що це завдає незручностей, але ці заходи спрямовані на те, щоб ми всі пережили цей період максимально стійко. Кожен кіловат зараз на рахунку», — заявила глава російської окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

У Севастополі запровадили графіки відключень світла — по два рази на день на 3–4 години та зупинили рух тролейбусів. Керівництво окупаційних органів не дає чітких термінів відновлення стабільного живлення. Сергій Аксьонов заявив, що точних графіків подачі електроенергії «не буде».

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Як компенсацію місцева влада обіцяє одноразову виплату у розмірі 15 тисяч рублів за умови підтвердження відсутності послуг понад 48 годин поспіль без підвозу ресурсів.

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко також повідомив, що у Криму Червоний Хрест почав видавати гуманітарну допомогу — продукти, воду та засоби гігієни. Першочергово допомогу отримують ті, хто переїхав до окупованого Криму у 2025–2026 роках.

«У низці районів Криму електрики немає вже близько 10 днів. Також відсутні звʼязок, газо- та водопостачання. В окупованій Алушті світло дають за графіком 2/10», — додав Стерненко.

Блекаут у Севастополі та Бахчисараї

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі та інших районах Криму зникло світло внаслідок атак ЗСУ на енергетичну інфраструктуру. Окупаційна влада повідомила про повне знеструмлення міста, запровадження особливого режиму на уражених об’єктах та переведення соцсфери на резервне живлення.

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Місцеві жителі також сповіщали про вибухи й проблеми з електропостачанням у Сімферополі, Керчі, Алушті та Бахчисараї.

Українське військове командування події не коментувало. Ситуація з електропостачанням на півострові загострилася ще з початку червня через наймасштабніші удари по військових, логістичних та енергетичних об’єктах за час повномасштабної війни.

Через дефіцит палива, графіки відключень та аварії в Криму також зірвано курортний сезон — дитячі табори й оздоровчі заклади повністю скасували прийом відпочивальників до вересня.

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