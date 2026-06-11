Без цього не літають «Шахеди»: «Флеш» пояснив, чому Україна завдала удару по Чебоксарах

Удар по заводу у Чебоксарах / © російські ЗМІ

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За час повномасштабної війни Україна неодноразово атакувала російські Чебоксари, і чергова атака в ніч на 10 червня має конкретне пояснення.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Він зазначив, що Росія має багато підприємств, однак лише частина з них виготовляє унікальну та критично важливу військову високотехнологічну продукцію. Серед таких — підприємство ВНИИР «Прогрес», розташоване у Чебоксарах.

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«Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають „Шахеди“, не влучають у ціль „КАБи“ та реактивні дрони, можуть втрачати точність „Іскандери“ і погано орієнтуються „Орлани“. Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена „Комета“, яку випускає цей завод», — пояснив радник очільника Міноборони.

Сергій «Флеш» наголосив, що це підприємство виробляє продукцію не для оборони, а для використання у війні проти цивільних і терорі.

Ми раніше інформували, що українські ракети FP-5 «Фламінго» знову вдарили по заводу «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, розташованому приблизно за 1000 км від України.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати ураження трьох цілей на території Росії.

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