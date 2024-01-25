Без видовищних повітряних боїв: як винищувачі F-16 витіснять літаки РФ з українського неба — експерт

Російські літаки, які атакують Україну ракетами та керованими бомбами, будуть збиватися ще до заходу в зону пусків.

Після того, як Повітряні сили ЗСУ отримають західні винищувачі F-16, розпочнеться витіснення російської авіації з українського повітряного простору. І це буде відбуватися без застосування повітряних боїв в стилі "Top Gun".

Про це розповів у своїй колонці на сайті obozrevatel військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Експерт звернув увагу на головні засоби далекого ураження повітряних цілей – ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, якими оснащений винищувач F-16. При цьому він зазначив, що найпривабливішими є ракети модифікацій AIM-120C-5/C-6/C-7, а також AIM-120D з дальністю ураження 105, 120 та 180 км.

“Фактично ці ракети дозволять F-16 уражати російські літаки не лише над усією лівобережною Херсонською областю, а й над північчю тимчасово окупованого півострова Крим. Будь-який з російських бойових літаків ще до того, як заходитиме в зону для пуску своїх ракет або скидання КАБ, збиватиметься”, - зауважив Коваленко.

Щоправда, експерт зазначив, що для успішного враження повітряних цілей є одна умова - ракетам необхідна підтримка по цілевказівці за рахунок літаків далекого радіолокаційного виявлення – AEW&C (або інакше AWACS).

“З огляду на те, що ці літаки перебувають на регулярному чергуванні в повітряному просторі Румунії, в наданні такої підтримки я не сумніваюся”, - зазначив він.

Чим можуть відповісти росіяни

Однак, за словами експерта, знищення російської авіації не буде нагадувати "побиття немовлят", адже тактична авіації РФ теж має на озброєнні ракети класу "повітря-повітря" великого радіуса дії - Р-77 (110 км), Р-33 (160 км), Р-37 (нібито до 400 км).

“Але всі російські далекобійні ракети класу "повітря-повітря" мають таку ж залежність від авіації ДРЛВ, як і західні. Ось тільки щоб надати можливість російським ракетам використати весь свій потенціал, російським літакам ДРЛВ доведеться вийти з безпечної зони та повернутися до зони підвищених ризиків”, - наголосив Коваленко.

За прогнозом оглядача, російська авіація буде загнана (як мінімум у небі над лівобережною Херсонщиною) у глухий кут, адже будь-яка спроба протидії українській авіації загрожуватиме потенційною втратою бойових чи розвідувальних літаків.

“Водночас поблизу лінії бойового зіткнення Луганської та Донецької областей застосування F-16 може бути обмеженим, оскільки це зона за межами ефективного застосування літаків AEW&C, без заходу в повітряний простір України. Саме тому, на мій погляд, домінування F-16 розпочнеться саме з лівобережної Херсонщини”, - підсумував експерт.

Нагадаємо, у Пентагоні розраховують, що Україна вже цього року отримає перші американські винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

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