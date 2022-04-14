Без вірян в церкві: в ОВА повідомили, як полтавчани святкуватимуть Великдень в умовах війни

Без вірян в церкві: в ОВА повідомили, як полтавчани святкуватимуть Великдень в умовах війни

Богослужіння цими днями, 23-26 квітня, в приміщеннях – без вірян.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін закликав не проводити масові церковні служби протягом 23-26 квітня.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА на своїй сторінці у Telegram.

"Від 13:00 23 квітня до 6:00 26 квітня не проводимо масових церковних служб ні в храмах, ні на територіях поруч із ними. Богослужіння цими днями в приміщеннях – без вірян. Лише до 10 священнослужителів", - закликав Лунін.

Утім, він наголошує, що рішення може бути переглянуте, якщо це дозволятиме загальна безпекова ситуація в країні та області.

"Ми будемо орієнтуватися на рекомендації центральної влади, яка володіє загальною картиною військово-політичної та безпекової ситуації", - додав Лунін.

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