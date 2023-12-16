Без військової допомоги США Україна ризикує програти війну з РФ: CNN назвало найгірший сценарій

15 грудня Україна зазнала удару, коли Угорщина заблокувала подальшу фінансову підтримку від Європейського Союзу, хоча переговори щодо цього питання, як очікується, відновляться в січні. Ця новина підкреслила масштаб виклику, що стоїть перед Києвом.

Про це пише CNN.

Наразі у кулуарах багато хто побоюється: якщо США не зможуть продовжувати надавати допомогу, за ними слідуватимуть і європейські країни.

Найбільше занепокоєння викликає вплив на контрнаступ України на сході і півдні, де українським військовим доводиться докладати багато зусиль, щоб досягти значного прогресу навіть тоді, коли підтримка з боку США все ще надходить.

"Якщо говорити про звільнення й утримання подальших територій, то важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США”, - сказав один європейський дипломат.

"З нами немає гарантії успіху, але без нас вони точно зазнають поразки", — сказав високопоставлений військовий чиновник США.

За його оцінкою йдеться про місяці, а в найгіршому сценарії йдеться про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року.

Крім того, західні чиновники побоюються, що припинення або подальша затримка підтримки з боку США вплине на допомогу з боку їхніх союзників.

За оцінками західних посадовців, без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а згодом артилерійські боєприпаси й ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Відсутність рішення щодо військової допомоги в Конгресі вже впливає на поле бою в Україні. За даними співрозмовників, українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у "п'ять-сім разів".

"Ми не можемо зараз говорити про втому від війни, бо якщо ми це зробимо і здамося, то Путін переможе, і це означатиме катастрофу для кожного з нас. Це означатиме більше конфліктів, більше воєн, більшу нестачу продовольства, всілякі інші, пов'язані з цим, проблеми. Ось чому ми повинні докласти зусиль вже зараз", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, відповідаючи на запитання про тривалу затримку американської допомоги.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій 2024 року. Відправною точкою нових наступальних дій, на думку співрозмовника видання, може стати Херсонська область, оскільки Сили оборони зараз утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати. Звідти до "слабкого місця росіян", Криму, – всього 60 кілометрів.

Крім того, військові лідери США та України намагаються знайти нову стратегію для ЗСУ щодо ведення війни проти Росії, розповіли українські та американські чиновники газеті NYT. Застосувати її вони сподіваються вже на початку 2024 року, і вона має збільшити шанси України на успіх і підтримку країн-партнерів.

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